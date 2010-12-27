  1. Главная
  2. Новости
  3. Выборг
Для студентов Ленобласти новые возможности открывает СПбГУ
Сегодня, 17:43
100
KaterinaKono13

Для студентов Ленобласти новые возможности открывает СПбГУ

0 0

На образовательной площадке свои разработки представили студенты СПбГУ и ученица 11 класса Ева Кисткина. Девушка представила проект строительства канатной дороги в Кудрово.

В рамках межрегионального молодежного образовательного форума "Ладога" подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Ленинградской области и Санкт-Петербургским государственным университетом. Подписание состоялось в присутствии полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана. 

Для нас очень важно было подписать соглашение с одним из лучших университетов страны и Европы, потому что мы рассчитываем использовать потенциал университета по целому ряду направлений. Прежде всего, это оказание юридической помощи и консультаций в правовых вопросах, в разработке нормативных документов, законов Ленинградской области и подзаконных актов. Второе – использовать потенциал, связанный с научными разработками, в том числе теми, которые только что были представлены.

подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

На образовательной площадке свои разработки представили студенты СПбГУ и ученица 11 класса Ева Кисткина. Девушка представила проект строительства канатной дороги в Кудрово.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Теги: высшее образование, новости ленобласти, спбгу
Категории: Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района, Выборг,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии