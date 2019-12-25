Для службы скорой помощи в Петербурге закупят пульсоксиметры

На эти цели выделено 39,9 млн рублей.

Работников скорой помощи Петербурга обеспечат пульсоксиметрами – медицинскими приборами для измерения уровня насыщения капиллярной крови кислородом. Постановление о выделении 39,9 млн рублей на соответствующую закупку подписал губернатор Александр Беглов 19 декабря.

Приобрести пульсоксиметры для бригад скорой помощи было решено на совещании по организации мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Отмечается, что приборы необходимы для наблюдения за состоянием амбулаторных пациентов, а также оперативного реагирования на его изменение и решения о госпитализации.

Средтва на закупку предоставят в виде целевой субсидии Городской станции скорой медицинской помощи.

Ранее мы писали, что перепрофилировать стационары для лечения коронавирусных больных в Петербурге пока не будут.

Фото: Piter.TV