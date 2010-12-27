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Для ремонта Верхнего Лебяжьего моста выбрали подрядчика
Сегодня, 11:36
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arteliseev

Для ремонта Верхнего Лебяжьего моста выбрали подрядчика

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"Мостотрест" обязался отремонтировать переправу не позднее 30 ноября 2019 года.

Во вторник, 4 июня, был заключен контракт на ремонт Верхнего Лебяжьего моста в Петербурге. Сумма тендера – 25,3 млн рублей. Работы будет проводить СПб ГБУ "Мостотрест".

Ремонт коснется тротуаров, свода, мостового полотна, фасадных граней и металлодекора. На самой переправе будет заменен асфальт и заново нанесена дорожная разметка. На тротуаре будут отреставрированы гранитные элементы и заделаны трещины. Гранитные плиты почистят и помоют, а также металлически декор моста будет отремонтирован, а его утраченные детали – восстановлены.

Фото: Википедия

Теги: контракт, мост, ремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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