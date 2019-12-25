Для работников газоперерабатывающего комплекса построят жилой квартал в Кингисеппе

В Кингисеппе готовятся к приему 10 тысяч новых жителей.

В седьмом квартале Кингисеппа в 2024 году появится жилой квартал на 10 тысяч человек, площадью 180 тысяч квадратных метров. Жильё планируется построить для сотрудников будущего Комплекса переработки этансодержащего газа, первые очереди которого должны запуститься как раз в 2024 году.

Об особенностях проекта застройки целого квартала, о гармоничном и естественном внедрении его в городскую среду Николай Цехомский, первый заместитель председателя и член правления госкорпорации ВЭБ.РФ, рассказал на сесии "Инновации и инвестиции в комплексное развитие территорий" в рамках Петербургского международного экономического форума.

В частности, представитель корпорации сообщил, что для строительства будут использоваться экономичные, но красивые архитектурные решения, для жильцов будет использоваться модель арендного жилья с правом последующего выкупа, обязательно будут построены детский сад и школа минимум на 468 мест и 710 мест соответственно, а сосуществование рабочего квартала и старой застройки является предметом обсуждения ВЭБ.РФ, властей Ленобласти и руководства Кингисеппа.

ВЭБ.РФ принимает непосредственное участие в реализации проекта по строительству комплекса переработки этансодержащего газа.

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