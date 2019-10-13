Для помощи пострадавшим в ДТП на КАД прилетел вертолет

Подробности инцидента уточняются.

Об аварии рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". ДТП произошло утром в воскресенье, 13 октября, на внутреннем кольце КАД. Перед съездом на Пулковское шоссе пострадал легковой автомобиль, у которого деформирована вся передняя часть.

Также в сети появилась запись, на которой виден прилет службы санитарной авиации. Пользователи предполагают, что авария произошла из-за скользкой дороги и невнимательности водителей.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее мы сообщали о том, как на Подвойского и Солидарности каршеринг врезался в забор.

Видео: vk.com/spb_today