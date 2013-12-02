Для петербургских детей-сирот закупят более 3600 кв. м социального жилья

В строящихся домах хотят купить 56 однокомнатных, 8 двухкомнатных и 7 трёхкомнатных квартир общей площадью более 3600 кв. м.

КИО Петербурга объявил новые конкурсы по закупке "социального" жилья для детей-сирот, детей, которые остались без попечения родителей, а также льготников. Об этом в пятницу, 18 ноября, рассказали в пресс-службе Смольного.

В строящихся домах хотят купить 56 однокомнатных, 8 двухкомнатных и 7 трёхкомнатных квартир общей площадью более 3600 кв. м. Квартиры должны быть расположены в многоквартирных домах со сроком ввода не позднее 2023 года.

Сейчас продолжается подача заявок на участие в аукционах по покупке "однушек" путём заключения договоров купли-продажи. Квартиры площадью от 33 до 42 кв. м каждая могут быть приобретены в домах не старше 1990 года постройки. Итоги подведут в конце ноября.

Фото: Piter.tv

