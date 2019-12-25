Для пациентов Елизаветинской больницы испекли 600 куличей

Куличи были диетические.

Чтобы поздравить пациентов и поднять им настроение, в Елизаветинской больнице решили испечь диетические куличи. Всего испекли 600 праздничных куличей. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУЗ "Елизаветинская больница".

Главная медсестра больницы Елена Савинцева рассказала, что таким образом персонал захотел поддержать пациентов, которые, в связи с мерами, не могут провести праздник с родными.

Сейчас Елизаветинская больница продолжает прием пациентов приемное отделение, травмоцентр, сосудистый центр, тринадцать хирургических отделений, клинико-диагностическая лаборатория и другие службы.

Ранее мы писали, что церковь подарила пасхальные куличи заключенным Петербурга.

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