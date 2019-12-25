Для нового частного трамвая от Купчино до Славянки забронируют землю

Инвестор должен построить и затем эксплуатировать трамвайную сеть от Балканской площади через поселок Шушары до микрорайона Славянка.

Во вторник, 4 февраля, стало известно о том, что власти Петербурга забронируют землю для частного трамвая от Купчино до Славянки. Соответствующий документ опубликован на сайте Смольного.

Согласно проектной документации, маршрут скоростного трамвая также будет проходить через микрорайон Славянка. По словам специалистов, до Славянки пассажиры смогут добраться за полчаса, а вот путь от Шушар займет всего 15 минут.

Инвестор обязуется построить и затем эксплуатировать трамвайную сеть. Предполагается, что трамвай будет стартовать от Балканской площади через поселок Шушары до микрорайона Славянка.

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Фото:Piter.TV