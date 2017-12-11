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Новости Картина дня
Вчера, 17:17
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lesjasap
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На Финском заливе активисты стоят снежные домики для нерп

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В акватории Финского залива петербуржцы строят домики для нерп.

На льду Финского залива активисты начали строить снежные домики для нерп. Ранее это было невозможным из-за теплой погоды. В этом году возведение убежищ началось на месяц позже, чем обычно. Люди не могли выйти на ломающийся и таящий лед.
 
 
Представители “Фонда друзей балтийской нерпы"  рассказали, что на каждый домик уходит около 20 кубометров снега. Местонахождение укрытий держится в секрете, чтобы не позволить любопытным петербуржцам нарушить покой млекопитающих. В своем логове животные выкармливают детенышей. 
 
 
В настоящее время в акватории Финского залива содержится всего около ста особей нерп.
 
Видео и фото: Вконтакте/Спасение тюленей
Теги: нерпы , снежный дом , финский залив
Категории: Новости СПб Картина дня

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