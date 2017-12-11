На Финском заливе активисты стоят снежные домики для нерп

В акватории Финского залива петербуржцы строят домики для нерп.

На льду Финского залива активисты начали строить снежные домики для нерп. Ранее это было невозможным из-за теплой погоды. В этом году возведение убежищ началось на месяц позже, чем обычно. Люди не могли выйти на ломающийся и таящий лед.

Представители “Фонда друзей балтийской нерпы" рассказали, что на каждый домик уходит около 20 кубометров снега. Местонахождение укрытий держится в секрете, чтобы не позволить любопытным петербуржцам нарушить покой млекопитающих. В своем логове животные выкармливают детенышей.

В настоящее время в акватории Финского залива содержится всего около ста особей нерп.

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