Людям 50+ рассказали о копирайтинге и программировании

Для людей страше 50 лет организовали фестиваль поиска работы с мастер-классами, консультациями с психологами и профориентологами.

В Петербурге завершается фестиваль работы и карьеры для людей старше 50 лет "Питер.Профи". Для представителей старшего поколения организовали профориентирование, мастер-классы и карьерные консультации. Специалисты в сфере труда рассказали, как выбрать подходящую вакансию, составить резюме и пройти собеседование.

70-е, 80-е, люди которые родились в это время, они выросли в прошлой формации. Служба занятости у нас организована в 1991 году, когда появился закон о занятости, и тогда не так искали работу, все было по-другому. Поэтому то, что мы сегодня называем технология поиска работы, в то время этого не существовало. Людям в этом плане сложно: у них отсутствует понимание, что поиск работы это тоже работа. Георгий Бугулиев, ведущий психолог учебно-методического отдела "Центра занятости населения Санкт-Петербурга"

Участники фестиваля примерили на себе разные профессии на мастер-классах по копирайтингу, программированию, дизайну одежды и фотографии. Также соискателей познакомили с востребованными компетенциями на рынке, такими как создание сайтов или 3D-моделирование.

Мне 70 лет, я закончила институт по строительному профилю, это строительство, экономика. Но сейчас я не работаю, отдыхаю. Увидела анонс фестиваля и заинтересовалась графическим дизайном и фотографией. Графический дизайн меня привлекает тем, что там можно самой моделировать, рисовать различные фигурки, это очень интересно. Также я люблю фотографировать и снимать видео. Вера Павлова, участница фестиваля

На специальных тренингах психологи помогли участникам взглянуть на свою профессию под другим углом.

Мне 71 год, не работаю с июня, я вышел на пенсию, и сейчас решил найти другие возможности для заработка. Веб-дизайн всегда мне был интересен, в связи с промышленной направленностью моей работы я не мог уделить достаточно времени для изучения этого направления, сейчас оно меня увлекло, и возможно я буду глубже изучать эту сферу. Виктор Архипов, участник фестиваля

Второй год фестиваль организует Центр опережающей профессиональной подготовки Петербурга, в этот раз приняли участие более 150 соискателей.

Видео, фото: Piter.TV