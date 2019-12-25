Фестиваль для старшего поколения 29 мая пройдет в Михайловском саду

Фестиваль называют главным опер-эйром для людей старшего возраста.

Благотворительный фонд "Добрый город Петербург" представляет пятый фестиваль "САД: счастливое и активное долголетие". Он пройдет в течение дня 29 мая в Михайловском саду Русского музея, вход свободный.

Герои фестиваля – лидеры мнений и активные петербуржцы в возрасте 55+. Они развивают инициативы для старшего поколения и вдохновляют своей дерзостью и желанием быть активными вне зависимости от возраста. На площадке "САДа" представят яркие кейсы в исполнении старших петербуржцев и пройдет награждение лауреатов премии "Старшие. Стань сердцем изменений".

В программе "САДа": модный показ 55+, social dance, музыка от композитора и пианистки Настасьи Хрущевой, творческие мастерские и интерактивные мастер-классы; оздоровительные тренировки и релакс-практики; лекции о здоровье, красоте, личной жизни, финансовой и медийной грамотности и полезный блок по уходу за старшими (родственники с деменцией, сложности взаимоотношений) от "Хэсэд Авраам".

Фото: предоставлено организаторами