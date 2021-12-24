В Петербурге дети с односторонней тугоухостью смогут получить бесплатно слуховой аппарат

До этого слуховые аппараты детям предоставлялись только при II степени тугоухости.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21.07.2015 № 650 "О мерах по реализации главы 29 "Социальная поддержка лиц с ограниченными возможностями здоровья" Закона Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга".

Постановление принято в связи с необходимостью обеспечения слуховыми аппаратами слабослышащих петербуржцев младше 18 лет, которые не имеют инвалидности. До этого слуховые аппараты детям предоставлялись только при II степени тугоухости. Однако исследование Детского городского сурдологического центра показало, что проблемы есть и у детей с I степенью и односторонней тугоухостью. Теперь и при таких нарушениях дети будут обеспечены техническими средствами реабилитации за счет городского бюджета.

Слабослышащие дети также смогут получить новый вид слухового аппарата – неимплантируемый аппарат костной проводимости.

Фото: pxhere.com