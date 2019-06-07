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Для въезда кортежа главы КНР в "Асторию" оборудовали красный въезд

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Си Цзиньпин приехал в Петербург для участия в работе пленарной сессии ПМЭФ-2019.

В гостинице "Астория" на Исаакиевской площади для лидера КНР Си Цзиньпина оборудовали отдельный въезд. Шатер выполнен в красных тонах. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Шатер оборудован для кортежа главы КНР, за ним сразу скрывается вход в отель. Си Цзиньпин прилетел в Москву 5 июня, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. В Петербурге он примет участие в работе пленарной сессии ПМЭФ-2019.

Сам глава КНР считает, что его приезд может повлиять на положительный рост отношений между Россией и Китаем.

Ранее на Piter.TV: Сингапур поможет Петербургу справиться с пробками на дорогах.
Фото и видео: Piter.TV

Теги: астория, кнр, пмэф, си цзиньпин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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