Сингапур поможет Петербургу справиться с пробками на дорогах

На ПМЭФ врио губернатора Петербурга и старший государственный министр Сингапура Ко По Кун обсудили план развития транспортной инфраструктуры города на Неве. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Сингапурские и петербургские специалисты разработали проект динамической транспортной модели города. Он поможет оперативно управлять городским движением. Финансирование данного проекта планируется предусмотреть в бюджете на 2020 год.
Ко По Кун уверен, что данный проект поможет Петербургу выйти в лидеры по внедрению умных транспортных систем.
Также на ПМЭФ рассказали, как уберечь интернет от хакерских атак.
Фото: Piter.tv
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