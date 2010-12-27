Сингапур поможет Петербургу справиться с пробками на дорогах

Данный вопрос обсуждался на ПМЭФ-2019.

На ПМЭФ врио губернатора Петербурга и старший государственный министр Сингапура Ко По Кун обсудили план развития транспортной инфраструктуры города на Неве. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Сингапурские и петербургские специалисты разработали проект динамической транспортной модели города. Он поможет оперативно управлять городским движением. Финансирование данного проекта планируется предусмотреть в бюджете на 2020 год.

Ко По Кун уверен, что данный проект поможет Петербургу выйти в лидеры по внедрению умных транспортных систем.

Также на ПМЭФ рассказали, как уберечь интернет от хакерских атак.

Фото: Piter.tv