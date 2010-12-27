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Сингапур поможет Петербургу справиться с пробками на дорогах
Сегодня, 12:52
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nastya960

Сингапур поможет Петербургу справиться с пробками на дорогах

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Данный вопрос обсуждался на ПМЭФ-2019.

На ПМЭФ врио губернатора Петербурга и старший государственный министр Сингапура Ко По Кун обсудили план развития транспортной инфраструктуры города на Неве. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Сингапурские и петербургские специалисты разработали проект динамической транспортной модели города. Он поможет оперативно управлять городским движением. Финансирование данного проекта планируется предусмотреть в бюджете на 2020 год.

Ко По Кун уверен, что данный проект поможет Петербургу выйти в лидеры по внедрению умных транспортных систем.

Также на ПМЭФ рассказали, как уберечь интернет от хакерских атак.
Фото: Piter.tv

 

 

 

Теги: дорожная реформа, пмэф, сингапур
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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