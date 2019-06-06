На ПМЭФ рассказали, как уберечь интернет от хакерских атак

В рамках сессии Сбербанка ведущие мировые специалисты в области кибербезопасности высказали свои предложения по тактике работы на ближайшие 3 года.

Договариваться о правилах и стандартах глобальной кибербезопасности, совмещать цифровые границы с границами государства по китайской модели или же ничего не менять – к защите данных в транспарентном мире существует несколько подходов. По данным лаборатории Касперского, количество киберпреступников в разных странах достигает несколько сотен тысяч. А ежедневно в ловушки антивирусов попадает 350-380 тысяч новых зловредных программ.

Евгений Касперский, Генеральный директор, АО "Лаборатория Касперского":

Если мы ничего не делаем, то все больше будет хакеров разных национальностей, из которых будет часть доходить до профессионального уровня, когда они могут делать все, что угодно и некоторые из них будут атаковать инфраструктуру

Интересная статистика: реже остальных цифровым угрозам подвергаются жители стран Северной Европы: Финляндии, Норвегии и Дании –они меньше всех обращают внимание на всплывающие окна. А чаще других кликают на опасную рекламу азиатские пользователи. По мнению экспертов помочь построить цифровые границы и защитить данные в киберпространстве помогут банки.

Бретт Кинг, Основатель, главный исполнительный директор, Movencorp Inc:

Если вы посмотрите на банковские системы сейчас, если сравнить их с Касперским или облачными технологиями, это гораздо лучшие системы безопасности, потому что эти компании работают на унаследованных системах. Технические гиганты сейчас обрабатывают колоссальные объемы данных и гораздо более частотными атаки на них становятся. И в определенном степени это механизм, работающий как иммунная система

Сбербанк как крупнейший игрок рынка цифровых услуг ставит кибербезопасность на 1 место. При этом ежедневно кредитная организация получает порядка 200 тысяч писем и если 60% из них — это спам, то 2000 посланий – серьезные атаки. Однако уже сейчас вопросы кибербезопасности в экосистеме Сбербанка решает искусственный интеллект, который и далее будет законодателем правил построения цифровых границ.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления, ПАО Сбербанк: