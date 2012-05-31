Дизайнеры Sartoreale представили новую коллекцию и рассказали о трендах осенне-зимнего сезона

Эксперты посоветовали актуальные модели мужских костюмов.

Дизайнеры магазина мужских костюмов Sartoreale представили новый каталог моделей сезона 2021-2022, а также рассказали об актуальных трендах стильной деловой и кэжуальной одежды. Итак, какие элитные мужские костюмы модно носить сейчас?

Классика не стареет

В первую очередь, эксперты мужского стиля отметили актуальность новой классики – приталенных облегчённых пиджаков итальянского кроя с накладными карманами, на двух пуговицах.

Наиболее востребованные цвета – темно-синий и серый и оттенки бежевого и коричневого тонов. Тренд на новую классику объясняется универсальностью таких костюмов – они смотрятся уместно и на деловой встрече, и на переговорах с важными клиентами, и на торжественных мероприятиях.

Англия снова в моде

В противовес новой итальянской классике в тренды вернулись английские и немецкие варианты костюмов, в том числе с двубортными пиджаками. В отличие от приталенных пиджаков от итальянских мастеров, английские и немецкие фасоны отличает подчеркнутая официальность и даже строгость образа, пришедшие из прошлого, когда костюм был показателем определенного статуса в обществе.

Полоска и клетка

Практика последних лет показывает, что пиджак, даже из элитных коллекций, не обязательно должен быть составляющей частью офисного образа. Показательный пример – модели в широкую полоску или контрастную клетку. Такие пиджаки носят и со спортивными брюками, и с футболками, а также кроссовками и кедами. Выбирая такие костюмы, отдельное внимание дизайнеры советуют уделить подходящим аксессуарам.

Тройка без пиджака

Относительно молодой тренд – это выбор костюма тройки для повседневного делового образа. Если классические костюмы выбирают люди среднего возраста, то "тройку" носят преимущественно молодые люди. Особый стиль – носить только брюки и жилетку без пиджака. Полный сет будет уместен на свадьбах и торжественных церемониях.

Необычные цвета

У классического костюма довольно ограниченный диапазон допустимых цветов. В этом году дизайнеры решили отступить от этого правила, предлагая мужчинам строгие, но в то же время яркие варианты – от темно-сливовых до сиреневых и серо-голубых костюмов.

Фото: Sartoreale