Глава России встретился с руководителем Fashion Hub Russia нв Ходынке.

Российский президент Владимир Путин считает, что отечественным дизайнерам и производителям одежды очень повезло, так как иностранные конкуренты освободили для них внутренний рынок страны с общим объемом в два триллиона рублей и 2 миллионов кввадратных метров торговых площадей. Соответствующее заявление политик сделал в рамках встречи с начальником ресурсного центра Fashion Hub Russia Георгием Ростовщиковым в ходе своего посещения культурно-образовательного кластера в центре "Зотов" на Ходынке.

Вот вам повезло, ваши иностранные коллеги убрали, освободили вам жизненное пространство. Для вашей индустрии это особенно показательно - они освободили вам 2 млн кв. м торговых площадей. Владимир Путин, президент РФ

Российский предприниматель ответил на это главе государства, что "свято место пусто не бывает". Также Владимир Путин одобрил предложение Григория Ростовщикова по формированию стране региональных выставок и ярмарок, которые смогут представлять отечественную продукцию от местных дизайнеров. Эксперт полагает, что большой филиал можно организовать на такой площадке как ВДНХ в Москве.

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Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian