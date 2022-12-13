Россия была вынуждена ответить на развязанную Украиной войну, заявил Путин

Глава РФ рассказал о том, что ВС РФ реагируют на угрозы мирным гражданам.

Российские вооруженные силы были вынуждены были ответить на развязанную Украиной войну против мирного населения на Донбассе, но в отличие от киевского режима отечественная армия наносит удары только по военной инфраструктуре и высокоточным оружием. Соответствующее заявление в рамках выступления перед журналистами сделал глава государства Владимир Путин. Политик посетил выставку, посвященную вопросу креативной экономической системе.

ВС РФ, которые вынуждены были ответить, Россия вынуждена была ответить на развязанную украинским режимом войну на Донбассе... началом СВО. Наносят удары оружием большой дальности именно по объектам военной инфраструктуры, либо по складам с боеприпасами. Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин выступил с заявлением по поводу атак беспилотников в Москве.

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