Смольный окажет финансовую поддержку дизайнерам одежды из Петербурга

Речь идет об участниках проекта "Петербургский дизайн".

Фонд развития субъектов малого и среднего бизнеса Петербурга окажет финансовую поддержку начинающим дизайнерам в виде сертификатов на пошив одежды на сумму 350 тыс. рублей. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Речь идет об участниках проекта "Петербургский дизайн", который был создан в 2022 году. В рамках мероприятия дизайнеры из Северной столицы могут бесплатно размещать свои модели в трех крупных торговых центрах города.

В этом году производителей одежды начали поддерживать и с помощью беззалогового кредита на сумму от 50 тыс. до 5 млн рублей с пониженной ставкой 1-5% годовых сроком до 36 месяцев.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный компенсирует петербургским дизайнерам затраты на пошив новых коллекций.

Фото: Piter.TV