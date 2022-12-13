Смольный компенсирует петербургским дизайнерам затраты на пошив новых коллекций

Дизайнеров и небольшие швейные фабрики объединят с помощью специальной цифровой площадки, которая фактически будет выступать как "сервисная витрина".

Петербургские дизайнеры получат поддержку от властей города: Смольный частично компенсирует профессионалам расходы на пошив коллекций в рамках проекта "Петербургский дизайн". Об этом сообщило издание "Ведомости. Санкт-Петербург" со ссылкой на петербургский Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

В организации уточнили, что дизайнер сможет разместить заказ, после чего город оплатит часть денег за пошив его продукции.

Дизайнеров и небольшие швейные фабрики объединят с помощью специальной цифровой площадки, которая фактически будет выступать как "сервисная витрина". Сумма, необходимая для воплощения проекта, пока не сообщается.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный отменил разработку документации для метро до Пулково.

Фото: Piter.TV