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Дизайнер нарисовала "карту петербургского стрит-арта"
Сегодня, 13:45
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Rybka123

Дизайнер нарисовала "карту петербургского стрит-арта"

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На карте изобразила самые знаковые работы петербургских художников.

Петербургский дизайнер интерьера создала специальную карту, на которой изобразил местоположение самых известных граффити Северной Столицы. Работа была размещена в социальных сетях.

С днём рождения, любимый мой, родной СПБ! Благодарю небеса, за то что я родилась здесь Петра Великого за его имперские амбиции, а уличных художников за твой неповторимый облик. В этом году на схематическую карту помещаю стрит-арт и немного скульптур. Некоторых уже нет.  Но так хочется их запомнить,
- написала автор

На "карте петербургского стрит-арта"  можно увидеть уже несуществующее граффити колбасы с Петроградки, работу "Мститель в черном" на улице Марата,  "Урну любви" с Парнаса и многое другое.
Фото: perekati_pole_design

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Категории: Лента новостей, Картина дня,

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