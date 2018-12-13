Дизайнер нарисовала "карту петербургского стрит-арта"

На карте изобразила самые знаковые работы петербургских художников.

Петербургский дизайнер интерьера создала специальную карту, на которой изобразил местоположение самых известных граффити Северной Столицы. Работа была размещена в социальных сетях.

С днём рождения, любимый мой, родной СПБ! Благодарю небеса, за то что я родилась здесь Петра Великого за его имперские амбиции, а уличных художников за твой неповторимый облик. В этом году на схематическую карту помещаю стрит-арт и немного скульптур. Некоторых уже нет. Но так хочется их запомнить,

- написала автор

На "карте петербургского стрит-арта" можно увидеть уже несуществующее граффити колбасы с Петроградки, работу "Мститель в черном" на улице Марата, "Урну любви" с Парнаса и многое другое.

Фото: perekati_pole_design