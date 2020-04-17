Сложно переоценить значимость диспансеризации, которая играет ведущую роль в выявлении серьезных заболеваний, отметил глава Комздрава.

Диспансеризацию горожан готовятся возобновить в Петербурге. Об этом в воскресенье, 7 февраля, на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал глава комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

Глава комитета отметил, что ситуация, связанная с высокой заболеваемостью коронавирусной инфекцией, стабилизировалась. В связи с этим можно поднять вопрос о возобновлении диспансеризации граждан, приостановленной в ноябре 2020 года.

Комитет по здравоохранению собирается инициировать вопрос о возобновлении диспансеризации в Петербурге. Она была приостановлена 14 ноября 2020 года в связи с высокой заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией. Теперь ситуация стабилизировалась. Сложно переоценить значимость диспансеризации, которая играет ведущую роль в выявлении серьезных заболеваний, в первую очередь – онкологических и сердечно-сосудистых. – написал Лисовец.

Фото: Piter.tv