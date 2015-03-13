Медики заявили о снижении выявленных случаев онкозаболеваний в Петербурге

Специалисты ожидают, что о больных станет известно позже, и стадия заболевания будет более серьезной.

Из-за приостановки диспансеризации в 2020 году в Петербурге существенно сократилось количество выявленных случаев онкологических заболеваний, особенно на ранней стадии. Об этом сообщил на пресс-конференции в "ТАСС" внештатный специалист-онколог городского комитета по здравоохранению Дмитрий Гладышев.

В 2020 году специалисты выявили 20 224 случаев заболевания, а в 2019 — 23 732. Количество выявленных злокачественных образований на 1 и 2 стадиях снизилось почти на 2 тысячи случаев.

Показатель снизился из-за того, что в апреле-июне и с ноября до настоящего времени диспансеризация была приостановлена. При этом злокачественные образования на ранней стадии обычно обнаруживают именно во время диспансеризации.

В связи с этим стоит ожидать, что позже количество больных с третьей и четвертой стадией возрастет. Единственное, что стали выявлять чаще — это рак легких, так как в период пандемии для диагностики пневмоний проводились рентгены и компьютерная томография, добавила главный специалист по клинической онкологии Санкт-Петербургского Городского клинического онкологического диспансера Рашида Орлова.

Фото: Piter.TV