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Сергей Стадлер отметит 57-летие концертом в Эрмитаже
Сегодня, 10:13
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lesjasap

Сергей Стадлер отметит 57-летие концертом в Эрмитаже

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Дирижер сыграет отрывки из композиций Вагнера вечером 20 мая.

Петербургский дирижер Сергей Стадлер сыграет в Эрмитаже нарезку из 15-часового оперного цикла Вагнера "Кольцо нибелунга". Концерт избранных фрагментов состоится в честь 57-летия народного артиста России. В свой день рождения дирижер выйдет к зрителям вместе с Симфоническим оркестром.

В музыкальную программу войдут фрагменты "Золота Рейна", "Шествия богов в Валгаллу", "Валькирии", "Зигфрида", "Гибели богов" и другие композиции.  Мероприятие запланировано на 19 часов 20 мая в Гербовом зале государственного музея.

Ранее Piter.tv писал о том, что фестиваль "Виват, кино России" стартует в Петербурге в 27 раз.

Фото: Piter.tv

Теги: день рождения, дирижер, кольцо нибелунга, сергей стадлер, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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