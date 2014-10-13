Фото: Telegram / Борис Пиотровский
Директора стройфирмы в Петербурге обвиняют в налоговой схеме на 200 млн рубле
В суд передадут дело о фиктивных сделках строительной компании.
С балюстрады Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге сняли строительные леса, установленные для проведения реставрационных работ. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский. В ходе работ, начавшихся в 2023 году, специалисты провели реставрацию кирпичной кладки, укрепили металлические конструкции, восстановили рельефы и декоративные элементы, а также обустроили систему вентиляции купола. На выполнение реставрационных работ было выделено 60 миллионов рублей. По словам Бориса Пиотровского, "теперь можно в деталях рассмотреть архитектурные элементы без визуальных помех", что позволяет посетителям и специалистам оценить масштаб выполненных восстановительных работ. Ранее на Piter.TV: реставрация Смольного монастыря продлится до 2028 года.
Теги: налоги, стройфирма
Категории: Лента новостей, Новости СПб,
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все