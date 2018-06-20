Директора строительной фирмы обвинили в мошенничестве

Ущерб причинен 1,5 тысячам дольщикам.

В четверг, 18 апреля, стало известно о том, что директора строительной фирмы "Норман" обвинили в мошенничестве. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как оказалось, застройщик нанес ущерб 1,5 тысячам дольщикам на 1,8 млрд рублей. По данным правоохранителей, руководитель строительной фирмы брал деньги горожан под предлогом строительства жилого комплекса в поселке Всеволожского района Ленобласти. Кроме того, дольщикам сообщали неверную информацию о вводе объекта в эксплуатацию.

В данный момент директора строительной фирмы задержали. Он обременен подпиской о невыезде.

Ведется расследование.

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