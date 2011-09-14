Директора работавшего в гимназии в Брянске ЧОПа арестовали на два месяца

Сергей Поддубный не признал вину.

Советский суд в городе Брянске арестовал Сергея Поддубного, генерального директора частной охранной организации, которая обеспечивала безопасность на территории гимназии под номером пять. Ранее именно в этом учебном учреждении региона произошла стрельба. В рамках трагедии погибли двое детей, включая и девочку, которая совершила преступление. Дополнительно ей удалось ранить пятерых. Глава охранной службы заметил, что не признает вину в произошедшем. Однако государственные обвинители считают, что предприниматель долгое время был в курсе о том, что в здании нарушаются правила безопасности детей, но бездействовал и не проводил проверки работы подчинённых.

Напомним, что Сергей Поддубный уже привлекался к уголовной ответственности. В 2009 году мужчину судили по статье за мошенничество, а в 2012 году — по статье за воспрепятствование проведению собрания, митинга, шествия или участию в них.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Поддубному меру пресечения в виде заключения под стражу по 6 февраля 2024 года. сообщение судебной инстанции

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Фото и видео: Telegram / Надежда Михеева/ТАСС