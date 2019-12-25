Директор фонда ОМС Александр Кужель уволен по собственному желанию

Кужель возглавлял учреждение с 2012 года.

Директор Территориального фонда ОМС Петербурга Александр Кужель покинул свое кресло. Об этом сообщила "Фонтанка.ру". Заявление по собственному желанию уже подписал губернатор Александр Беглов.

Кужель ушел с должности в связи с утратой доверия. По данным издания, тому способствовали проверки фонда ОМС. При этом нарушений найдено не было.

Накануне ТФОМС отчитался об исполнении бюджета за прошлый год. Доходы составили 128 479,9 млрд рублей, бюджет был выполнен на 103,1%. При этом территориальная программа ОМС выросла на 12,7%. Средняя зарплата врачей по итогам года составила 128 тыс. рублей, а у среднего медицинского персонала выросла до 74 тыс.

Фото: сайт ТФОМС