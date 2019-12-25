Дирекция КЗС попросила петербуржцев не гулять по дамбе и не рыбачить поблизости

Возле сооружений скапливается слишком много людей.

Дирекция Комплекса защитных сооружений (КЗС) обратилась к петербуржцам с просьбой воздержаться в ближайшее время от посещения дамбы. Слова руководства приводит пресс-служба КЗС 10 апреля.

В КЗС отметили, что в период самоизоляции на судо- и водопропускных сооружений стало, как ни странно, больше людей, чем в обычное время. Петербуржцы гуляют по дамбе и массово рыбачат в фарватерах, что приводит к скоплению людей, опасному в период распространения коронавирусной инфекции. В дирекции также напомнили, что ловить рыбу на внутренних водных путях, возле мостов и в зонах гидротехнических сооружений просто-напросто запрещено.

Ранее мы писали, что врачи не смогли спасти захлебнувшегося у дамбы рыбака.

Фото: пресс-служба Дирекции КЗС