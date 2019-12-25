Врачи не смогли спасти захлебнувшегося у дамбы рыбака

Мужчину вытащили из воды очевидцы, но спасти рыбака не успели.

Днем 8 апреля в фарватере у дамбы в Кронштадте произошло несчастье: один из рыбаков, которых заметили в заливе в большом количестве, выпал из резиновой лодки и захлебнулся. Об этом сообщила пресс-служба дирекции комплекса защитных сооружений.

По предварительной информации, 63-летний охотник за рыбой удил, сидя в резиновой лодке, но в один момент потерял равновесие и упал в воду. Находящиеся поблизости рыбаки бросились на помощь и вытащили мужчину из воды на створный знак, где сразу вызвали медиков. Приехавшая скорая помощь не успела спасти рыбака, а только констатировала его смерть. Подробности инцидента устанавливаются оперативными службами.

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Фото: пресс-служба КЗС