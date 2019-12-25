Петербургские рыбаки массово "самоизолировались" в Финском заливе у Кронштадта

Скопление охотников на лодках кронштадтцы замечают уже несколько дней подряд.

Хорошая погода не смогла удержать в квартирах петербургских охотников на рыбу: жители Кронштадта уже несколько дней подряд замечают, как южная часть побережья Финского залива становится "убежищем для самоизоляции" рыбаков. Фотографии облюбованного охотниками места появились в паблике "Подслушано в Кронштадте" в соцсетях.

Авторы снимков отметили, что берег после дороги из 19-го квартала уставлен машинами, а фарватеры полны лодок. Кронштадцы предположили, что внезапная популярность залива оказалась связана с начавшей идти в Петербург корюшкой. Комментаторы в соцсети сразу же разделились на два лагеря: одни требовали оштрафовать рыбаков, покинувших четыре стены, а другие настаивали, что ничего осудительного в поступке рыбных охотников нет.

Чем они вам там мешают??Каждый в своей лодочке, дистанцию соблюдают.

Правильно делают! Здоровее будут! – заявили петербуржцы.

Некоторые из пользователей вовсе предположили, что на залив рыбаков согнала нужда, и мужчины, оставшиеся без доплат на работе, добывают рыбу к семейному столу.

Ранее мы рассказывали, как жительница Петербурга размотала сигнальные ленты на спортплощадке.

Фото: Павел Заикин, Дмитрий Маршавин, Подслушано в Кронштадте / "ВКонтакте"