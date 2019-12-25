Петербургские рыбаки массово "самоизолировались" в Финском заливе у Кронштадта

Хорошая погода не смогла удержать в квартирах петербургских охотников на рыбу: жители Кронштадта уже несколько дней подряд замечают, как южная часть побережья Финского залива становится "убежищем для самоизоляции" рыбаков. Фотографии облюбованного охотниками места появились в паблике "Подслушано в Кронштадте" в соцсетях.
Авторы снимков отметили, что берег после дороги из 19-го квартала уставлен машинами, а фарватеры полны лодок. Кронштадцы предположили, что внезапная популярность залива оказалась связана с начавшей идти в Петербург корюшкой. Комментаторы в соцсети сразу же разделились на два лагеря: одни требовали оштрафовать рыбаков, покинувших четыре стены, а другие настаивали, что ничего осудительного в поступке рыбных охотников нет.
Чем они вам там мешают??Каждый в своей лодочке, дистанцию соблюдают.
Правильно делают! Здоровее будут!
– заявили петербуржцы.
Некоторые из пользователей вовсе предположили, что на залив рыбаков согнала нужда, и мужчины, оставшиеся без доплат на работе, добывают рыбу к семейному столу.
Ранее мы рассказывали, как жительница Петербурга размотала сигнальные ленты на спортплощадке.
Фото: Павел Заикин, Дмитрий Маршавин, Подслушано в Кронштадте / "ВКонтакте"
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