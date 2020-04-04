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Сегодня, 21:30
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smirenny
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Жительница Петербурга размотала сигнальные ленты на спортплощадке

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Девушка долго пыталась размотать ленты.

В соцсетях петербуржец поделился видеозаписью на которой видно, как любительница спорта разматывает уличный тренажер от сигнальных лент. 

Очевидец сообщил, что пренебречь рекомендациями решила жительница ЖК на проспекте Королева, 73. На кадрах видно, что вся площадка закрыта, однако петербурженка решила заняться спортом. Как отметил свидетель, на тренажере долго не прозанимались, да и вернуть ленты назад не потрудились. 

Ранее мы писали, что Хоккеист развез продукты ветеранам СКА.

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Теги: карантин, коронавирус, самоизоляция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

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Назаров Андрей
Сегодня 22:17

и правильно сделала. в питере уже совсем палку перегнули. фитнес клубы закрыты. ладно. вот она вышла ОДНА на улицу потренить на уличном тренажере. это разве плохо. это прекрасно. но тренажеры замотали- зачем? одному беглову известно. зато алкомаркеты и табачные открыли. вот это правильное решение. лучше дома лежать на диване и бухать.

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Аноним
Сегодня 22:16

и правильно сделала. в питере уже совсем палку перегнули. фитнес клубы закрыты. ладно. вот она вышла ОДНА на улицу потренить на уличном тренажере. это разве плохо. это прекрасно. но тренажеры замотали- зачем? одному беглову известно. зато алкомаркеты и табачные открыли. вот это правильное решение. лучше дома лежать на диване и бухать.

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