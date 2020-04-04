Жительница Петербурга размотала сигнальные ленты на спортплощадке

Девушка долго пыталась размотать ленты.

В соцсетях петербуржец поделился видеозаписью на которой видно, как любительница спорта разматывает уличный тренажер от сигнальных лент.

Очевидец сообщил, что пренебречь рекомендациями решила жительница ЖК на проспекте Королева, 73. На кадрах видно, что вся площадка закрыта, однако петербурженка решила заняться спортом. Как отметил свидетель, на тренажере долго не прозанимались, да и вернуть ленты назад не потрудились.

Ранее мы писали, что Хоккеист развез продукты ветеранам СКА.

Видео: "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте