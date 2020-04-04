Жительница Петербурга размотала сигнальные ленты на спортплощадке

В соцсетях петербуржец поделился видеозаписью на которой видно, как любительница спорта разматывает уличный тренажер от сигнальных лент.
Очевидец сообщил, что пренебречь рекомендациями решила жительница ЖК на проспекте Королева, 73. На кадрах видно, что вся площадка закрыта, однако петербурженка решила заняться спортом. Как отметил свидетель, на тренажере долго не прозанимались, да и вернуть ленты назад не потрудились.
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и правильно сделала. в питере уже совсем палку перегнули. фитнес клубы закрыты. ладно. вот она вышла ОДНА на улицу потренить на уличном тренажере. это разве плохо. это прекрасно. но тренажеры замотали- зачем? одному беглову известно. зато алкомаркеты и табачные открыли. вот это правильное решение. лучше дома лежать на диване и бухать.
и правильно сделала. в питере уже совсем палку перегнули. фитнес клубы закрыты. ладно. вот она вышла ОДНА на улицу потренить на уличном тренажере. это разве плохо. это прекрасно. но тренажеры замотали- зачем? одному беглову известно. зато алкомаркеты и табачные открыли. вот это правильное решение. лучше дома лежать на диване и бухать.