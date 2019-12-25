В Петербурге и Ленобласти за сутки произошло 207 ДТП

За прошедшие сутки, 7 апреля, в Петербурге и Ленобласти произошло 207 ДТП, большая часть аварий пришлась на Северную столицу. Такие данные приводит пресс-служба УГИБДД по городу и области.
Подавляющее большинство происшествий оказались несерьезными, ДТП с пострадавшими насчитали 14. Отмечается, что четверо людей погибли в этих авариях, а 16 человек получили травмы той или иной степени тяжести. Среди госпитализированных оказался один ребенок.
А уже сегодня, 8 апреля, два человека погибли в аварии под Тихвином.
Фото: pixabay
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