Два человека погибли в аварии под Тихвином

Два человека погибли в ДТП в Тихвинском районе Ленобласти. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД.
По предварительной информации, 7 апреля около 22:50 на автодороге Явшиницы- Хмельозеро-Пашозеро-Шугозеро-Гуньково неустановленный водитель автомобиля УАЗ совершил съезд в кювет. После съезда автомобиль перевернулся.
В результате ДТП погибли двое неустановленных мужчин. Еще двое неустановленных госпитализированы в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка.
На Обуховской обороны легковушка снесла светофор, загорелась и врезалась в дерево.
Видео: ГИБДД
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