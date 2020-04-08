Два человека погибли в аварии под Тихвином

Ещё двух мужчин увезли в больницу.

Два человека погибли в ДТП в Тихвинском районе Ленобласти. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД.

По предварительной информации, 7 апреля около 22:50 на автодороге Явшиницы- Хмельозеро-Пашозеро-Шугозеро-Гуньково неустановленный водитель автомобиля УАЗ совершил съезд в кювет. После съезда автомобиль перевернулся.

В результате ДТП погибли двое неустановленных мужчин. Еще двое неустановленных госпитализированы в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка.

На Обуховской обороны легковушка снесла светофор, загорелась и врезалась в дерево.

Видео: ГИБДД