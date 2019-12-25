Дирекция КЗС ищет страховщика своих сооружений в рамках ОПО

Страховая сумма составляет 6,5 млрд рублей.

ФКП "Дирекция комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений" ищет страховщика в рамках ОПО - обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта. КЗС уже разместила соответствующую закупку.

Договор со страховой компанией, которая выиграет конкурс, предполагается заключить на год, начиная с 3 декабря текущего года.

При этом страховая сумма по объекту установлена в размере: 6,5 миллиардов рублей при наступлении каждого страхового случая. Это максимум выплаты страховщика при возникновении аварии.

Страховая премия (средства которые получает страховщик при заключении договора) установлена в размере порядка 15 миллионов рублей. Заявки на конкурс КЗС принимает до 13 апреля.

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Фото: dambaspb.ru