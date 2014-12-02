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Дирекции особо охраняемых природных территорий Петербурга исполнилось 20 лет
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Дирекции особо охраняемых природных территорий Петербурга исполнилось 20 лет

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Первый заказник "Юнтоловский" был создан еще в 1990 году.

В понедельник, 16 августа, дирекции особо охраняемых природных территорий Петербурга исполнилось 20 лет, сообщает пресс-служба Смольного. 

Первый заказник "Юнтоловский" был создан еще в 1990 году. В настоящее время в Петербурге 16 таких территорий – 9 заказников и 7 памятников природы, которые занимают 4,5% от городской площади. 

В июне был создан заказник "Шунгеровский", расположенный в Стрельне. До 2025 года статус заповедной территории планируется присвоить еще двум природным комплексам. Первый – в Петродворцовом районе, второй – в Курортном и Выборгском районах. 

Ранее мы писали, что экотропа в заказнике "Кивипарк" готова встречать гостей.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: заказник, юбилей
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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