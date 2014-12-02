Первый заказник "Юнтоловский" был создан еще в 1990 году.

В понедельник, 16 августа, дирекции особо охраняемых природных территорий Петербурга исполнилось 20 лет, сообщает пресс-служба Смольного.

Первый заказник "Юнтоловский" был создан еще в 1990 году. В настоящее время в Петербурге 16 таких территорий – 9 заказников и 7 памятников природы, которые занимают 4,5% от городской площади.

В июне был создан заказник "Шунгеровский", расположенный в Стрельне. До 2025 года статус заповедной территории планируется присвоить еще двум природным комплексам. Первый – в Петродворцовом районе, второй – в Курортном и Выборгском районах.

Ранее мы писали, что экотропа в заказнике "Кивипарк" готова встречать гостей.

Фото: пресс-служба Смольного