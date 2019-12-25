Дина Гарипова рассказала, что связывает ее с Волгоградом

Именно в этом городе находится большая часть музыкальной команды, с которой певица сейчас плотно работает.

Российская певица Дина Гарипова, получившая широкую известность после победы в шоу "Голос" на Первом канале, рассказала о своей жизни на карантине. Об этом пишет издание "Родной город".

Первые дни самоизоляции Дина вечерами смотрела фильмы, читала книги, играла в настольные игры и готовила. По словам певицы, она и не предполагала, что самоизоляция так затянется, поэтому первая неделя воспринималась как незапланированный отпуск. Однако потом, когда стало понятно, что все это надолго, она начала искать новые решения для своих рабочих вопросов. Вскоре Дина вошла в новую колею и новый ритм жизни.

Что касается Волгограда, то у артистки с ним особая связь. По словам Гариповой, именно в этом городе находится большая часть музыкальной команды, с которой она сейчас плотно работает.

"Это студия звукозаписи, где мы готовим много новых песен, у ребят хорошее оборудование, и все они профессионалы", - отметила певица, добавив, что композиция "Ай, былбылым" была записана как раз в волгоградской студии.

В Волгограде Дина была ни один раз. В первые свои приезды она посетила Мамаев Курган и посмотрела статую "Родина-мать зовет!". Также артистка прогулялась по Центральной набережной. Теперь она мечтает посетить некоторые памятные места времен войны. "Знаю, что в Волгограде сохранились руины домов", - заявила певица.

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Фото: Instagram / dinagaripova