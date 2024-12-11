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Дима Билан рассказал, что не может ходить после занятий флайбордом
Сегодня, 11:59
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Дима Билан рассказал, что не может ходить после занятий флайбордом

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Певец признался, что после тренировок целую неделю испытывал боль в ногах и спотыкался.

Исполнитель хита "Молния" в данный момент находится в отпуске, где осваивает необычный вид спорта – флайборд. Об этом Дима Билан рассказал в интервью 5-tv.ru на концерте Big Love Show.

Певец признался, что пока не научился делать перевороты, но уже оценил сложность этого вида спорта. Билан поделился, что после тренировок неделю испытывал боль в ногах и ходил спотыкаясь. Тем не менее, он доволен приобретенным навыком и планирует продолжать занятия весной в Москве.

Флайборд – это экстремальный вид спорта, в котором человек парит над водой на специальной доске, подключенной к гидроциклу. Мощная струя воды, выбрасываемая из сопел под доской, поднимает райдера на высоту до 15 метров, позволяя выполнять различные трюки и перевороты.

В экстриме Дима Билан не новичок. Он уже испытал себя в сплаве по бурной горной реке Тришули в Непале (25 километров за 2,5 часа). Прыжки с парашютом – тоже в списке освоенных навыков. 

Фото: Piter.TV

Теги: дима билан, флайборд
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости шоу-бизнеса России,

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