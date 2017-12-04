Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Новости шоу-бизнеса России
Сегодня, 16:43
0
Butenko
136
Код вставки плеера

Дима Билан представил Петербургу шоу "Опять 35"

0
 
 

"Опять 35", ­ - именно под таким символическим названием прошел сольный концерт Димы Билана в Ледовом дворце. Зрители могли услышать в живом исполнении любимые хиты певца, а также новые композиции.

Певец подготовил для своих поклонников красочное шоу мирового уровня с динамичными голограммами,  декорациями-трансформерами и необычными световыми решениями.      Зрители, не ожидая того, сами стали частью шоу Димы Билана. Каждому был выдан специальный браслет с подсветкой, на определенной песне он загорался и весь зал превращался в гигантский интерактивный экран.
 
Кульминацией концерта стал выход певца в зрительный зал. Неожиданно для всех,  Дмитрий вышел со сцены: самым везучим удалось лично вручить букет цветов и даже пожать руку певца. 
 
Дима Билан продолжает оставаться тем образцом отечественной эстрады, который постоянно идет только вперед. Спустя столько лет он продолжает открывать публике все новые и новые стороны своего таланта.
 
Видео: Piter.TV
 
Корреспондент: Матвеева Ирина
 
Оператор: Нуждина Елизавета

 

Теги: дима билан , новости шоу-бизнеса , опять 35
Категории: Новости шоу-бизнеса России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5