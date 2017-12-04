Дима Билан представил Петербургу шоу "Опять 35"

Певец подготовил для своих поклонников красочное шоу мирового уровня с динамичными голограммами, декорациями-трансформерами и необычными световыми решениями. Зрители, не ожидая того, сами стали частью шоу Димы Билана. Каждому был выдан специальный браслет с подсветкой, на определенной песне он загорался и весь зал превращался в гигантский интерактивный экран.

Кульминацией концерта стал выход певца в зрительный зал. Неожиданно для всех, Дмитрий вышел со сцены: самым везучим удалось лично вручить букет цветов и даже пожать руку певца.

Дима Билан продолжает оставаться тем образцом отечественной эстрады, который постоянно идет только вперед. Спустя столько лет он продолжает открывать публике все новые и новые стороны своего таланта.

Видео: Piter.TV

Корреспондент: Матвеева Ирина

Оператор: Нуждина Елизавета