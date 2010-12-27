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На Невском проспекте молодой диггер получил серьезные травмы после попытки пролезть в шахту метро
Сегодня, 9:06
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lesjasap
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На Невском проспекте молодой диггер получил серьезные травмы после попытки пролезть в шахту метро

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Диггерство довело юношу до госпитализации в тяжелом состоянии.

Петербуржец получил серьезные травмы после попвтки стать диггером. Юноша хотел “покорить” метрополитен. Как стало известно, молодой человек не удержался на краю шахты и упал вниз. 
 
Пострадавший получил тяжелые травмы. Инцидент произошел во дворе Невского проспекта, где располагается гостиница “Европа”. Молодому парню удалось пробраться на объекты, принадлежащие городскому метрополитену. Он забрался в канал шахты, откуда упал. На место происшествия вызвали врачей “скорой помощи”. “Карета”доставила его в Военно-медицинскую академию. Медики диагностировали у пациента переломы позвоночника и лопатки, черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травму груди. Состояние петербуржца оценивают как тяжелое.
 
В настоящее время пострадавший диггер не может дать показания следствию. Делом занимаются оперативники. 
Теги: диггер , диггерство , метро , невский проспект , подземка , шахта
Категории: Происшествия Новости СПб

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