Диетолог рассказала, как вернуться к привычному питанию после новогодних праздников

Можно убрать из меню сладкие и жирные продукты, отказаться от алкоголя.

После новогодних праздников многие пытаются похудеть и вернуть легкость в животе. Врач посоветовала перейти на легкое питание, снизив калорийность примерно на 500 калорий в день. Диетолог Мария Дубковская в эфире телеканала "Санкт-Петербург" дала петербуржцам советы по возвращению к привычному питанию.

Можно убрать из меню сладкие и жирные продукты, отказаться от алкоголя. Также врач посоветовала не есть сыры с высоким процентом жирности.

Придерживаться легкого питания нужно около 10 дней. Если есть потребность в снижении веса, то отказаться от сладостей и жирных продуктов придется на более продолжительное время.

Периодичность разгрузочных дней зависит от поставленной цели. Если целью является снижение веса, то разгрузочный день можно проводить раз в неделю. Если же цель - поддержание веса, то достаточно проводить разгрузочные дни один-два раза в месяц.

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