Диана Шурыгина выходит замуж за сотрудника Первого канала

Скандально известная участница "Пусть говорят" узаконит свои отношения с оператором шоу "Пусть говорят".

Звезда одних их самых скандальных выпусков программы “Пусть говорят” выходит замуж. 18-летней Диане Шурыгиной сделал предложение ее молодой человек Андрей Шлягин.

Шурыгина встречается с оператором, который работает на Первом канале. Молодые люди познакомились друг с другом весной этого года на съемках видеоблога Андрея Малахова. Родители жениха не одобряют намерение молодых пожениться. Сама Диана Шурыгина считает, что сейчас самое время организовывать свадьбу, пока у их отношений есть пыл. Девушка сообщила, что предложение ее ухажер сделал на кухне, когда они завтракали. От удивления она поперхнулась кофе. Диана отмечает, что чувствует себя защищенной, благодаря Андрею, который убережет ее от нападок хейтеров.

Уже известно, что свадьба намечена на октябрь 2017 года. Кольца пара будет выбирать вместе, чтобы не ошибиться с размером и дизайном.

Фото: Instagram/shurygina_diana555