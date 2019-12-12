Арбенина представила новую песню про гопника и Петербург

У пользователей интернета эта композиция вызвала смешанные чувства.

Лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина представила новую песню под названием "Гопник". Ролик появился на официальном YouTube-канале артистки. Кроме того, трек можно послушать на странице музыкального коллектива "ВКонтакте".

"Вот мой счастливый билет

Любить того, кого нет

Любить того, кто сбежал

Прощай, Петербург, здравствуй, вокзал!" – поется в песне.

У пользователей интернета эта композиция вызвала смешанные чувства. Одни назвали ее "бомбой", другие признались, что не поняли, о чем она:

"Очень круто!!! Мне так нравится ритм, барабаны. Ух-захватывает... Очень необычно-резко и в то же время-так трогательно", "У Дианы Арбенины и Ночных Снайперов как всегда получилось добавить в свою гениальную песню много всего. Хочется пуститься в пляс под ритм, или задуматься о словах в данной песне. Порадовали в очередной раз!", "Аранжировка сочная, со вкусом. Текст - вершина эмоций. Грустно", - выразили эмоции поклонники певицы.

"Я не поняла эту песню, не обижайтесь)) Ну не зашла", "Объясните про "перекатную голь" плиз, о чем речь?" – высказались другие.

Ранее мы писали, что Бузова выпустила новую песню "Давай останемся дома".

Видео: YouTube / Диана Арбенина и Ночные Снайперы