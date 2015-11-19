Главный эндокринолог Петербурга: диабет стремительно молодеет

92% из числа больных составляет диабет второго типа, так сообщила каналу PiterTV диабетолог комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга, заведующая Санкт-Петербургским территориальным диабетологическим центром Ирина Карпова.

«Это диабет, который раньше называли диабет типа пожилых, потому что он развивается в более зрелом возрасте. Но если 10-15 лет назад мы говорили о возрасте 50-60 лет, то теперь мы четко говорим в возрасте старше 40. Потому что, к сожалению диабет молодеет. Он развивается у более и более молодых людей, поэтому очень важно выявлять его на ранних стадиях, потому что это трудоспособное население, это люди, которым еще жить и жить. Мы должны предотвратить развитие осложнений.» - рассказала Ирина Карпова

В группе риска пациенты старше 40 лет, имеющие избыточный вес и ведущие малоподвижный образ жизни. Это те факторы, которые способствуют развитию диабета второго типа.

Ирина также добавила: «Факторы, на которые мы можем воздействовать и должны воздействовать, это как раз избыточный вес, гиподинамия, неправильный характер питания, можно даже не иметь избыточного веса, но питаться неправильно, нерегулярно – все это приводит к развитию сахарного диабета. Особо настороженным нужно быть тем лицам, у которых есть отягощенная наследственность. Кто-то из родственников болен сахарным диабетом. Но как я уже сказала, дети заболевают раньше родителей. К нам приходит человек 40 лет, мы выявляем сахарный диабет. Он говорит - «Очень странно, ни у кого из моих родственников нет». То есть родители еще не дожили до возраста начала диабета, то есть когда родителям может исполнится 70, то у них выявится диабет.»

Также, обращать внимание на развитие диабета нужно женщинам, родившим крупного ребенка. Крупным считается ребенок весом выше 4 килограмм. Мать и ребенок подвержены сахарному диабету. Также, в эту категорию попадают и недоношенные дети.

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