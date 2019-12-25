Грузинскую "птичку-невеличку" в Петербурге закрыли на 45 суток

На кухне заведения нашли множество нарушений.

Октябрьский районный суд Петербурга распорядился приостановить деятельность ресторана грузинской кухни "Чито-Гврито" на 45 суток. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, заведение на Гороховой улице провинилось по административной статье "нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".

С проверкой в ресторан пришли 15 июля и обнаружили на кухне множество нарушений. Отмечается, что повара не следили за встречными потоками сырья и готовой продукции, не маркировали продукцию датой и временем, а на кухне не было оборудования и условий для обработки разных видов продуктов. Кроме того, текущая уборка в помещении оказалась несвоевременной: визитеры заметили грязные стены и пол и налет жира на оборудовании. Также в производственном помещении не нашли запаса дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты у четырех сотрудников, а руководство ресторана уличили в том, что работникам не мерили температуру и не нанесли на пол необходимую разметку.

Защитник в суде отметил, что в действиях компании нет события и состава административного правонарушения и попросил признать его малозначительным. К ряду нарушений адвокат нашел оправдания вроде стершейся разметки и масках, по неосторожности снятых конкретными сотрудниками в момент проверки. Однако суд остался непреклонен и закрыл ресторан на 45 суток, начиная с 22 июля.

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