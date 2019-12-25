Деятельность Пониделко на посту главы Калининского района после случаев коррупции вызывает вопросы

Калининский район попал во внимание правоохранителей еще в начале этого года.

В 2019 году Контрольно-счетная палата провела проверку 6 районов Санкт-Петербурга. По итогам исследования стало известно, что больше всего системных нарушений — на 826 млн рублей — пришлось на возглавляемый Василием Пониделко Калининский район.

Следует отметить, что несмотря на наличие нескольких дел о коррупции в Калининском районе, в которой замешаны заместители главы административно-территориальной единицы, сам Пониделко до сих пор находится на своем посту.



Калининский район попал во внимание правоохранителей еще в начале этого года. Так, в феврале сотрудники управления экономической безопасности полицейского главка задержали бывшего замглавы района Елену Кочкину, которой вменяют получение взятки. Позже сотрудники органов пришли к бывшему замглавы района Роману Сапижаку, который был задержан через три месяца. Он курировал госзаказ и занимал должность до середины февраля. В начале месяца СК проводил у сотрудников райадминистрации обыски. Возбуждались уголовные дела о даче и получении взяток.



Спижак был заместителем главы Калининского района Василия Пониделко до середины февраля. Его уходу из администрации предшествовал скандал, за которым последовали новые обыски — 5 февраля задержали начальника районного сектора контроля и координации деятельности образовательных учреждений Татьяну Светушкову и предпринимателя Александра Фильчагина. В отношении этих людей возбудили два уголовных дела по статьям о получении и даче взятки. В этом процессе фигурировали принадлежащие бизнесмену компании "Петро-Строй" и "Мега Строй Сервис" — они являлись традиционными ремонтными подрядчиками в госучреждениях района.



Ситуация с коррупцией в Калининском районе является недопустимой. В работе административной единицы выявлены нарушения на 826 миллионов рублей, заместители главы райадминистрации задержаны за коррупцию, однако это не мешает господину Пониделко занимать свой пост и в настоящий момент. Очевидно, что акты коррупции происходили уже в то время, когда он находился на должности и, возможно, при его участии или с его ведома.

Фото: gov.spb.ru