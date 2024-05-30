На перегоне Девяткино – Лаврики электровоз наехал на 31-летнего пешехода

Он госпитализирован в больницу.

В Ленинградской области сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту травмирования мужчины на железнодорожном перегоне Девяткино – Лаврики. Об этом сообщили в пресс-службе Санкт-Петербург-Финляндского ЛО МВД России на транспорте.

Около трех часов дня 16 марта в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на 14 километре 9 пикета железнодорожного перегона Девяткино – Лаврики электровоз наехал на человека. Пострадавшим оказался 31-летний местный житель. На момент приближения поезда он переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

Машинист неоднократно подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Мужчина госпитализирован в одну из больниц Ленинградской области.

Фото: Piter.tv