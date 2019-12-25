Девятилетняя девочка в Петербурге помогла маме родить сестренку в машине

Школьница не растерялась и мужественно помогала матери.

В Санкт-Петербурге девятилетняя дочь помогла своей маме родить третьего ребенка прямо в машине. Девочка решила поехать в роддом вместе с родительницей и стала первой, кто поддержал новорожденного на руках, рассказала 360.ru новоиспеченная многодетная мать Екатерина Мурадова.

По словам женщины, трое суток у нее шли тренировочные схватки. Накануне петербурженку осмотрели медики и отпустили домой. В день Х до роддома оставалось ехать 20 минут, но автомобиль оказался в пробке.

В итоге, у женщины отошли воды и в этот момент в машине были девятилетняя дочь, водитель и сестра. Они попросили полицейских о сопровождении и тут же позвонили в клинику, чтобы врачи помогали в режиме реального времени. Девочка положила портфель маме под голову и расстелила пеленки. Вскоре она увидела, как начала появляться головка.

София дала мне свою руку и сказала: „Мамочка, держи, если будет больно — сжимай". Одной рукой я держала дочь, другой — головку. Екатерина, жительница Петербурга

По словам женщины, остановить машину было довольно опасным решением. В итоге девочка родилась буквально за десять минут. В роддом семья приехала уже в новом составе. Анализы у мамы и новорожденного ребенка были идеальными, на третьи сутки врачи выписали их домой.

Ранее мы сообщали, что женщина родила ребенка в салоне полицейской машины на Кольцевой автодороге.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)