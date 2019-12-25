Во вторник, 9 июня, стало известно о том, что девять предприятий Петербурга уличили в сбросе грязных сточных вод. Об этом сообщает природоохранная прокуратура.
Специалисты проверили акваторию Невы, Охты, Ижорки, Трофяного и Ушаковского ручья. В итоге во вбросах уличили девять предприятий.
В адрес компаний внесены представления об устранении нарушений законодательства в сфере охраны окружающей среды.
Ранее мы сообщали о том, что двух человек унесло течением на набережной Малой Невки в Петербурге.
Фото:pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все