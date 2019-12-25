Проверялись сбросы в Неву, Охту, Попову Ижорку, Торфяной и Ушковский ручьи.

Во вторник, 9 июня, стало известно о том, что девять предприятий Петербурга уличили в сбросе грязных сточных вод. Об этом сообщает природоохранная прокуратура.

Специалисты проверили акваторию Невы, Охты, Ижорки, Трофяного и Ушаковского ручья. В итоге во вбросах уличили девять предприятий.

В адрес компаний внесены представления об устранении нарушений законодательства в сфере охраны окружающей среды.

Ранее мы сообщали о том, что двух человек унесло течением на набережной Малой Невки в Петербурге.

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