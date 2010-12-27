Прокуратура Петербурга выявила девять фирм, поставивших на учет нелегалов

Эти компании подготовили документы для более четырех тысяч мигрантов.

Прокуратура Петербурга взялась за фирмы, которые нелегально ставят на учет мигрантов. В настоящее время обнаружено девять компаний, подготовивших документы для 4270 нелегалов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Среди компаний, которые незаконно ставили на учет мигрантов оказались ООО "ПФК ЧАС", ООО "Созвездие", ООО "Стройтранстрейдинг", ООО "Юрправо", ООО "Хорта", ООО "Тополь М3", ООО "Нептун", ООО "Спектр", ООО "Дельта Трейд".

Ранее мы писали, что прокуратура Ленобласти выявила факт сокрытия особо тяжкого преступления.

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